'Trabzonspor için tarifi imkansız bir rakam'

Ekonomik konulara değinen, transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Usta, Burak Yılmaz'ın transferinin de kulübüyle arasındaki sorunu çözmesine bağlı olduğunu kaydetti.



Bordo mavili kulübün Asbaşkanı Ahmet Çubukçu ile Yönetim Kurulu üyeleri Ali Rıza Egemen, Gökhan Saral, Okan Alemdaroğlu, Gençağa Meriç, Adem Bedir ve Özer Bayraktar'ın da katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan Usta, ‘’Her dönem olduğu gibi transferlerin çok konuşulduğu, takımların yeni sezonda neler yapabileceği ile ilgili gündemin tartışıldığı bir dönemden geçiyoruz. Taraftarlar açısından bakılınca maçların olmadığı yaz dönemi transferlere dayalı olarak, 'kim geldi, kim gitti?' şeklinde gündemde tutuyor.



Türkiye’de futbol ister istemez büyük sorunlarla boğuşulan bir mecra. Bu genel yapı içerisinde tabi ki Trabzonspor’un ayrıcalıklı bir yeri yok. Trabzonspor’da, Türkiye ile paralel bir mecrada yoluna devam ediyor. Transfer yapmak yöneticileri ve başkanları heyecanlandıran konular. Bu dönemlerde, 'başarılı olanlar', 'en çok transfer yapanlar' gibi bir algı var " dedi.



'BİLİYORUM Kİ SABIR İŞİ CAMİAMIZI BİRAZ SIKMAYA BAŞLADI'



Ekonomik ve sportif başarı değerlerini denk getirme amacında olduklarını belirten Başkan Usta açıklamalarını şöyle sürdürdü:



"Bütün kulüpler başarı ister. Hele adınız Trabzonspor’sa, büyük kulüplerden biriyseniz camianız kabul edilebilir başarı ister. Biz uzun süredir camiamıza sabır telkin ediyoruz. Biliyorum ki sabır işi camiamızı biraz sıkmaya başladı. Belki de tarihte en fazla sabır gösterilen bir dönemden geçiyoruz. İşin olmazsa olmazı; yaparken yıkmamak lazım. Bunun için de zamana ihtiyaç var. Doğal olarak yeni bir bina inşa ediyoruz. Geldiğimiz nokta en kritik noktalardan biridir. Takımımız artık iskeleti olan bir takım haline geldi diyebiliriz. Ama eksiklerimizi de biliyoruz. Gecen sene ikinci yarıda gördük ki kadro derinliğinde problemimiz var. İşin sportif anlamda bu kısmını yorumladığımızda az, öz ama yapılması gereken takviyeler var . Eğer bu sene geçen seneden daha iddialı bir takım olacaksak ve başarılı olacaksak buna göre hareket etmeliyiz. Diğer taraftan da şunu biliyoruz ki yıllık olarak kur farkı ve faizden kaynaklanan 100-120 milyon lira yük geliyor. Gerçekten çok büyük bir rakam. Trabzonspor için tarifi imkansız bir rakamı konuşuyoruz."



'HEPSİ SPORTİF BAŞARI İLE GELİYOR'



Başarı gelmeden Trabzonspor'un gelirinin artmadığına işaret eden bordo mavili kulübün Başkanı Muharrem Usta, "Kazandığınız maçlara göre, hasılat, kombine, reklamlar, bunların hepsi sportif başarı ile geliyor. Başarı gelmeden Trabzonspor gelirinin artmadığını görüyoruz. Kazandığınız maçlara göre, hasılat, kombine ve reklamlar; bunların hepsi sportif başarı ile geliyor. Çok büyük miktarlarda başarı yaratmamız gerekiyor. Önümüzde zor yıllarımız olacak. 50 yılık çınarın, bu büyük markanın geleceğe sağlıklı yürüyebilmesi için kulübümüze sahip çıkılması gerekiyor. Biz de dahil gelip geçici tek baki olan Trabzonspor kalıcı olmalı. Dün, bugün olduğu gibi yarın da konuşulacak’’ dedi.



'TRABZONSPOR İYİ OLSUN DİYE GECEMİZİ GÜNDÜZÜMÜZE KATIYORUZ'



Trabzonspor’un sürdürülebilir bir sportif başarısı olması gerektiğini hatırlatan Başkan Usta, şöyle devam etti:



"Bu illede şampiyonluk olacak diye bir şey yok. Trabzonspor'un zirveye oynayan bir kulüp kimliğine sahip olması lazım. 20-25 sene sonra Trabzonspor büyüklüğünü taşıyamazsa ileride sadece başarıları ile övünen ve az taraftarı olan bir kulüp oluruz. Ne sizler, ne bizler, ne de Trabzonspor camiası Trabzonspor’dan mucizeler beklememeli. Kulübün de kabul edilebilir başarı düzeyindeki seviyeleri ihmal etmemesi gerekiyor. Takım kurmak kısa sürede olan bir şey değil. 2 ya da 3 senede iyi bir takım haline gelebiliyorsunuz. En az eksiği olan takım haline geldiğinizde başarıları yakalıyorsunuz. Bu makamlar olağanüstü ıstırap veren yerler. Bizlerin kendi işlerimiz de var. Ancak kendi işlerimizin iyi yada kötü gitmesini bir yana bırakıp, Trabzonspor iyi olsun diye gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Yarın da başkaları olacak. Buna sahip çıkmamız lazım. Trabzonspor büyüklüğüne yaraşır bir şekilde hayatına devam edecek. Buradan tüm camiamıza söz vererek onların bize güvenmesini ve sahip çıkmasını istiyorum.''