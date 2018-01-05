Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor devre arası hazırlıklarını Antalya’da sürdürüyor. Bordo-mavililer devre arası çalışmalarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın sorumluluğunda süren antrenmanlar düz koşu ile başladı. Pas çalışmaları ve 5’e 2 top kapmayla devam eden idman kontrol pas ve yarı sahada çift kale maç ile sona erdi. Çift kale maç esnasında aldıkları darbe sonucunda Yusuf Yazıcı ve Onazi sakatlık yaşadı.