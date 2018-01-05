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Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, devre arası hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Trabzonspor devre arası hazırlıklarını Antalya’da sürdürüyor.

05 Ocak 2018 Cuma 19:52
Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor devre arası hazırlıklarını Antalya’da sürdürüyor. Bordo-mavililer devre arası çalışmalarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın sorumluluğunda süren antrenmanlar düz koşu ile başladı. Pas çalışmaları ve 5’e 2 top kapmayla devam eden idman kontrol pas ve yarı sahada çift kale maç ile sona erdi. Çift kale maç esnasında aldıkları darbe sonucunda Yusuf Yazıcı ve Onazi sakatlık yaşadı.

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 19:52
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