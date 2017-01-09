Trabzonspor Güray Vural'ın transferini duyurdu

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Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, profesyonel futbolcumuz Güray Vural'ın Kayserispor Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; sözleşme fesih bedeli 2 milyon 163 bin 500 TL'dir ifadelerine yer verildi.

"Güray ile 2,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır"

19 Ocak Perşembe günü yapılacak olağanüstü kongrede başkanlığa seçilmesi beklenen Erol Bedir ise transferin hayırlı olmasını temenni ederken şunları kaydetti;

"Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Güray Vural ve kulübü ile anlaşılmış, oyuncunun bonservisi alınmak sureti ile 2,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Güray, sağlık kontrollerinin ardından kampımıza katılacaktır. İhtiyaç duyulan bölgelere takviye çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. İki-üç gün içerisinde yapacağımız takviyeleri kamuoyu ile paylaşmayı umuyoruz. Şehrin ve şehrin yöneticilerinin büyük desteği ile yaptığımız bu çalışmalar hakkında zaman zaman bilgilendirme amaçlı açıklamalar yapılacaktır."



Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Trabzonspor'dan Güray Vural ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.



