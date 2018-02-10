Trabzonspor galibiyete hasret kaldı!
Süper Lig'de Trabzonspor, Ankara'da Gençlerbirliği'nin konuğu oldu.10 Şubat 2018 Cumartesi 18:15
Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği ile kozlarını paylaştı.
Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta rakipleriyle yenişemeyen Bordo-Mavililer, başkent ekibine karşı da geleneği sürdürdü.
Karşılaşma 0-0'lık golsüz eşitlikle sona ererken, Bordo-Mavili kulüp galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.
Buna karşın Fırtına, ligdeki yenilmemezlik serisini 12 maça yükseltti.
Trabzonspor puanını 33'e çıkarırken, Gençlerbirliği 22 puana yükseldi.
YORUM YAZ