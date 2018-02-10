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Trabzonspor galibiyete hasret kaldı!

Süper Lig'de Trabzonspor, Ankara'da Gençlerbirliği'nin konuğu oldu.

10 Şubat 2018 Cumartesi 18:15
Trabzonspor galibiyete hasret kaldı!

Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği ile kozlarını paylaştı.

Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta rakipleriyle yenişemeyen Bordo-Mavililer, başkent ekibine karşı da geleneği sürdürdü.

Karşılaşma 0-0'lık golsüz eşitlikle sona ererken, Bordo-Mavili kulüp galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.

Buna karşın Fırtına, ligdeki yenilmemezlik serisini 12 maça yükseltti.

Trabzonspor puanını 33'e çıkarırken, Gençlerbirliği 22 puana yükseldi.

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 18:15
  1. Trabzonspor
  2. Gençlerbirliği
  3. gençlerbirliği 0 trabzonspor 0

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