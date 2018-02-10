Trabzonspor galibiyete hasret kaldı!

Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği ile kozlarını paylaştı.



Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta rakipleriyle yenişemeyen Bordo-Mavililer, başkent ekibine karşı da geleneği sürdürdü.



Karşılaşma 0-0'lık golsüz eşitlikle sona ererken, Bordo-Mavili kulüp galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.



Buna karşın Fırtına, ligdeki yenilmemezlik serisini 12 maça yükseltti.



Trabzonspor puanını 33'e çıkarırken, Gençlerbirliği 22 puana yükseldi.