Trabzonspor Galatasaray'ın yıldızına talip oldu

Burak Yılmaz için aradaki rakamsal farkı sponsorlarla kapatmak isteyen Trabzonspor'da devreye Başkan Muharrem Usta girdi... Usta öncelikle forma sponsoru olan Katarlı QNB firmasıyla görüştü. Ardından da kendisinin sahibi olan Medikal Park firmasını devreye soktu.

Galatasaray stoper alırsa Serdar Aziz işi ciddiye binecek

Bir yandan Serdar Taşçı'yı kovalayan Trabzonspor yönetimi diğer taraftan da Galatasaray'ın Denayer ve Mbiwa'dan birisini almasıyla ortaya çıkacak stoper fazlasına gözünü dikti. Bir süre önce Serdar Aziz için Galatasaray'ın kapısını çalan Başkan Muharrem Usta'nın sürpriz bir görüşme daha yapabileceği bildirildi.