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Trabzonspor - Fenerbahçe maçının biletleri satışta

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Medical Park Stadyumu'nda oynanacak olan maçın biletleri satışa sunuldu.

23 Ocak 2018 Salı 12:02
Trabzonspor - Fenerbahçe maçının biletleri satışta

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 28 Ocak Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan müsabakanın biletleri satışa çıktı. Zorlu mücadelenin bilet fiyatları şöyle:

"Kategori 6 (Kale Arkaları): 40 TL
Kategori 5 (Doğu 3): 60 TL
Kategori 4 (Doğu 2): 70 TL
Kategori 3 (Doğu 1): 80 TL
Kategori 2 (Batı 2): 100 TL
Kategori 1 (Batı 1): 110 TL
VIP Silver: 250 TL
VIP Gold: 300 TL
Platinum A-C Blok: 400 TL
Platinum B Blok: 425 TL
 

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 12:02
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