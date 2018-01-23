Trabzonspor - Fenerbahçe maçının biletleri satışta

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 28 Ocak Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan müsabakanın biletleri satışa çıktı. Zorlu mücadelenin bilet fiyatları şöyle:

"Kategori 6 (Kale Arkaları): 40 TL

Kategori 5 (Doğu 3): 60 TL

Kategori 4 (Doğu 2): 70 TL

Kategori 3 (Doğu 1): 80 TL

Kategori 2 (Batı 2): 100 TL

Kategori 1 (Batı 1): 110 TL

VIP Silver: 250 TL

VIP Gold: 300 TL

Platinum A-C Blok: 400 TL

Platinum B Blok: 425 TL

