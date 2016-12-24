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Trabzonspor-Fenerbahçe maçı tarihe geçecek

Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 26 Aralık Pazartesi günü yapılacak maç, iki takımın Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki son randevusu olacak.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı tarihe geçecek
Eklenme: 24 Aralık 2016, 05:01
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Akyazı'daki Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde bulunan yeni stadında maçlarını oynamaya hazırlanan Trabzonspor, Hüseyin Avni Aker Stadı'na veda etmek için gün sayıyor.

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki 42 yıllık rekabette Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki son maç pazartesi günü oynanacak.

48 MAÇ YAPILDI

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 48 kez karşı karşıya geldi.

Türkiye Kupası çeyrek finalinde 13 Şubat 1974 tarihinde yapılan maçla başlayan rekabette tarihi statta oynanan 43'ü lig, 5'i Türkiye Kupası olmak üzere 48 müsabakada Trabzonspor 20, Fenerbahçe 16 galibiyet aldı, taraflar 12 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı.

Hüseyin Avni Aker Stadı'nda Trabzonspor 55, Fenerbahçe 50 gol attı.

LİG MAÇLARI

Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki 43 lig maçında ise her iki ekip de 16 galibiyet aldı, 11 karşılaşma eşitlikle sona erdi.

Lig maçlarında bordo-mavililer evinde 47, sarı-lacivertliler deplasmanda 49 gol kaydetti.

Bu stattaki son 6 lig maçından 4'ünü kaydeden, 2'sinde berabere kalan bordo-mavili ekip, Fenerbahçe'yi evinde en son 2010-2011 sezonunda 3-2'lik skorla mağlup etti.

HÜSEYİN AVNİ AKER KİMDİR?

1951 yılında Trabzon Şehir Stadı olarak hizmete açılan stadyuma daha sonra, beden eğitimi öğretmenliğinin yanı sıra, o zamanki adıyla Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğünde asbaşkan olarak görev yapan, Trabzon sporuna katkılarıyla bilinen Hüseyin Avni Aker'in adı verildi.

Çeşitli dönemlerde yenileme çalışmaları yapılan, kapasitesi artırılan, bordo-mavili takımın geçmişteki büyük başarılarına tanıklık eden ve artık vedaya hazırlanan stadın son koltuk sayısı 24 bin 169 olarak kayıtlarda yer alıyor

 
EtiketlerAkyazıŞenol GüneşTrabzonsporHüseyin Avni Aker StadıFenerbahçeTürkiye KupasıTrabzonHüseyin Avni AkerTrabzonspor-FenerbahçeŞenol Güneş Spor Kompleksi
HABER YORUMLARI
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CİHAT ÖZER

Haydi Ts ölmediğini göster. Yoksa fenev de üzerine iki kurrk toprak atmış olur.

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