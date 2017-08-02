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Trabzonspor eski gol kralına kavuşuyor

Trabzonspor, eski gol kralı Burak Yılmaz'a kavuşuyor.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 16:26
Trabzonspor eski gol kralına kavuşuyor

Bordo-mavili kulüple 18 Temmuz 2012 tarihinde sözleşmesini feshederek Galatasaray ile anlaşan milli oyuncu Burak Yılmaz, Çin deneyiminin ardından tekrar Karadeniz ekibine dönüyor.

Golcü oyuncu, Trabzonspor'da oynadığı 2,5 sezonda 75 lig maçında görev yaptı, 55 gol attı.

Burak Yılmaz, Trabzonspor formasıyla 2011-12 sezonunda 34 maçta attığı 33 golle Süper Lig'de gol kralı oldu.

Söz konusu dönemde Avrupa'nın da en golcü 3. ismi olarak ön plana çıkan Burak Yılmaz, son 20 yılda, bir sezonu en yüksek gol sayısıyla bitiren futbolcu unvanını Trabzonspor'da yakaladı.

Trabzonspor'da 4. gol kralı

Milli futbolcu, Necmi Perekli, Fatih Tekke ve Gürcü oyuncu Şota Arveladze'den sonra bordo-mavili takım forması altında gol krallığı mutluluğu yaşayan 4. oyuncu unvanını aldı.

Karadeniz ekibinde Necmi Perekli 1976-77 sezonunda 18, Şota Arveladze 1995-96'da 25, Fatih Tekke ise 2004-05'te 31 golle krallık tacını taktı.

Kulüp tarihinin en fazla gol atan oyuncusu

Burak Yılmaz, 1974-75'ten itibaren en üst seviye ligde mücadele etmeye başlayan Trabzonspor'da, bir sezonda en fazla gol atan oyuncu olarak da tarihe geçti.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 16:26
  1. Trabzon
  2. Galatasaray
  3. Trabzonspor
  4. Karadeniz
  5. Fatih
  6. Avrupa
  7. Çin
  8. Burak Yılmaz
  9. Şota Arveladze
  10. Galata
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