Trabzonspor en çok Galatasaray'ı yeniyor

Trabzonspor, 2007/08 sezonu başından bu yana Süper Lig'de üç büyüklere karşı oynadığı mücadelelerde en çok galibiyeti Galatasaray karşısında aldı.

Bordo mavililer, üç büyüklerle oynadığı 69 maçta 15 galibiyet, 21 beraberlik ve 33 mağlubiyet elde etti.

Trabzonspor, 15 galibiyetinin sekizini Galatasaray karşısında aldı. Bordo mavililer, aynı dönemde Beşiktaş'ı beş; Fenerbahçe'yi ise iki kez yenebildi.