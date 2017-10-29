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Trabzonspor en çok Galatasaray'ı yeniyor

Trabzonspor, Süper Lig'de üç büyüklerle oynadığı son 69 mücadelede en çok galibiyeti Galatasaray karşısında aldı.

29 Ekim 2017 Pazar 23:33
Trabzonspor en çok Galatasaray'ı yeniyor

Trabzonspor, 2007/08 sezonu başından bu yana Süper Lig'de üç büyüklere karşı oynadığı mücadelelerde en çok galibiyeti Galatasaray karşısında aldı.

Bordo mavililer, üç büyüklerle oynadığı 69 maçta 15 galibiyet, 21 beraberlik ve 33 mağlubiyet elde etti.

Trabzonspor, 15 galibiyetinin sekizini Galatasaray karşısında aldı. Bordo mavililer, aynı dönemde Beşiktaş'ı beş; Fenerbahçe'yi ise iki kez yenebildi.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 23:33
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