Trabzonspor, Edin Visca'ya karşılık 8 Milyon TL ve 3 oyuncu!

Trabzonspor , Galatasaray'ın da gündemine gelen Edin Visca transferinde ısrarcı.

Bordo mavililer, Bosnalı futbolcu için yeni bir girişimde bulundu.

Trabzonspor'un Visca için 2 Milyon euronun yanı sıra Yusuf Erdoğan, Muhammet Demir ve Musa Nizam'ı bonservisleriyle önerdiği ve yanıt beklediği belirtildi.

Serdar Taşçı transferinde bir kaç gün içinde sözleşme imzalaması beklenen Trabzonspor, Juraj Kucka ve Carlos Bacca transferlerini de bu hafta içinde sonuçlandırmayı planlıyor.

Başkan Muharrem Usta, orta saha oyuncusu Kucka ile santrfor Bacca için kulüpleri Milan ile İtalya'da masaya oturacak.

Gelecek hafta yeni sezon hazırlıklarına tesislerinde hafif antrenmanlarla başlayacak Trabzonspor, 2 Temmuz'da özel uçakla Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye giderek 17 Temmuz'a kadar yurt dışı 1. etap kamp çalışmalarını gerçekleştirecek.

Bordo-mavililer, Macaristan kampının ardından Slovakya'nın Samorin kasabasında 19 Temmuz-30 Temmuz tarihlerinde ikinci etap çalışmalarıyla yurt dışı kampını tamamlayarak Trabzon'a dönecek.

Kaynak:BeinSports