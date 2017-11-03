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Trabzonspor: Çıkış yakalamak istiyoruz

Trabzonspor başantrenörü Zare Markovski, 6 Kasım Pazartesi günü sahalarında oynayacakları Anadolu Efes maçını kazanarak çıkış yakalamak istediklerini belirtti.

03 Kasım 2017 Cuma 15:51
Trabzonspor: Çıkış yakalamak istiyoruz

Markovski, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hayri Gür Spor Salonu'nda karşılaşacakları Anadolu Efes maçının zorlu bir mücadele olacağını vurguladı.

Anadolu Efes'in güçlü bir takım olduğuna dikkati çeken Markovski, "Oynadığımız 2 deplasman maçını da son anlarda şanssız bir şekilde kaybettik. Ancak Anadolu Efes ile kendi evimizde karşılaşacağız. Onları sahamızda yenerek çıkış yakalamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Markovski, taraftarları maça davet ederek, şunları kaydetti:

"Taraftarımız, evimizde oynadığımız maçlara gelip takımlarına destek versinler. Onların desteğiyle zorlu Anadolu Efes engelini kayıpsız aşacağımıza inanıyoruz. En büyük gücümüz taraftarımız."

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 15:51
  1. Anadolu Efes
  2. Hayri Gür Spor Salonu
  3. Markovski
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