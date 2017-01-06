Trabzonspor Caceres'i transfer ediyor

Trabzonspor, uzun süredir devam eden stoper arayışını sonuçlandırdı. Spartak Moskova'da oynayan Serdar Taşçı'yla görüşen ancak anlaşma zemini sağlayamayan bordo mavililer Juventus'la yollarını ayıran Martin Caceres'le prensipte anlaştı.
Sabah'ın haberine göre; 29 yaşındaki futbolcunun Pazartesi günü İstanbul'a geleceği ve yapılacak sağlık kontrollerinin ardından transferin resmileşeceği belirtildi.
Caceres'in bonservisinin elinde olması bu transferi kolaylaştıran en önemli etmen olduğu ifade edildi.
(Yeni Şafak)