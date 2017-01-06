Trabzonspor Caceres'i transfer ediyor

Trabzonspor, Serdar Taşçı'nın transferinde yaşanan pürüzün ardından Juventus'la yollarını ayıran Martin Caceres'le büyük ölçüde anlaştı. Bordo mavililerin Uruguaylı stoperi Pazartesi günü, İstanbul'a getireceği ifade edildi.

Trabzonspor Caceres'i transfer ediyor
Eklenme: 06 Ocak 2017, 14:51
Bu haber 378 kez okundu

Trabzonspor, uzun süredir devam eden stoper arayışını sonuçlandırdı. Spartak Moskova'da oynayan Serdar Taşçı'yla görüşen ancak anlaşma zemini sağlayamayan bordo mavililer Juventus'la yollarını ayıran Martin Caceres'le prensipte anlaştı.

Sabah'ın haberine göre; 29 yaşındaki futbolcunun Pazartesi günü İstanbul'a geleceği ve yapılacak sağlık kontrollerinin ardından transferin resmileşeceği belirtildi.

Caceres'in bonservisinin elinde olması bu transferi kolaylaştıran en önemli etmen olduğu ifade edildi.







(Yeni Şafak)
 
EtiketlerİstanbulTrabzonTrabzonsporAmerikaSabahGüney AmerikaJuventusUruguaySpartak Moskova
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.