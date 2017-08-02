Trabzonspor Burak Yılmaz'ı KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Çin Süper Ligi takımlarından Beijing Guoan'da forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz'ın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.



Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Burak Yılmaz'ın kulübümüze transferi konusunda, Beijing Sinobo Guoan FC ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA