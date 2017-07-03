Trabzonspor bugün FIFA’ya gidiyor

Bordo-Mavililer, futbolda 2010-2011 sezonuna ilişkin şike davası kapsamında haklarının verilmediği gerekçesiyle bugün Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’ne (FIFA) gidiyor.



Başkan Muharrem Usta’nın transfer görüşmelerindan dolayı yurt dışında olması sebebiyle kafileye As Başkan Ahmet Çubukçu önderlik edecek.