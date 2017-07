Trabzonspor Başkanı Usta: Zirveye oynayan bir takımımız olacak

TRABZONSPOR Başkanı Muharrem Usta, "Bu sene takım geçen seneden kesinlikle çok daha iyi olacak. Gönül rahatlığı ile seyredeceğimiz bir takımımız olacak. Zirveye oynayan bir takımımız olacak" dedi.



"YAKLAŞTIĞIMIZDA YANIYORUZ, UZAKLAŞTIĞIMIZDA DONUYORUZ"



Düzce Trabzonsporlular Derneği'nin Trabzonspor Kulübü'nün 50'nci kuruluş yıldönümü kutlama programında konuşan Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Trabzonspor'un bir sevda olduğunu, bir yaşam biçimi olduğunu söyledi. Başkan Usta, "Trabzonspor bizim için hem bir sevinç kaynağı, hem bir hüzün kaynağı. Ne uzak kalabiliyoruz ne de çok yakın olmaktan mutlu olabiliyoruz. Yaklaştığımızda yanıyoruz, uzaklaştığımızda donuyoruz. Bu öyle bir sevgi ki emin olun her ne pahasına olursa olsun kızsak da, bazen gücensek de bazen darlansak da bazen kırgın olsak da kısa süre içerisinde tekrar bu rengin etrafında herkes yeniden kenetlenmeyi ya da nefes almayı özlüyor" dedi.



'TRABZONSPOR TIRMANIŞTA'



Trabzonspor olarak son yıllarda üzüntülerinin fazla olduğunu ifade eden Başkan Usta, yeniden bir umut ışığı gördüklerini, 50'nci yıl ve gelecek yıllarda artık Trabzonspor'un üzdüğü taraftarlar ve üzdüğü bir camia olmak istemediklerini belirtti. Bunu başarmak için Trabzonspor'a sahip çıkmak gerektiğini belirten Başkan Usta şöyle konuştu:

"Kulübümüze elimizden geldiği kadar ne kadar destek olabiliyorsak sonuna kadar destek olalım. Bu desteğin karşılığını mutlaka ama mutlaka göreceğimizi bilelim. Bilesiniz ki biz gecemizi gündüzümüze kattık bu zor şartlarda iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. 2'nci yılımızı doldurmak üzereyiz, gerçekten çok zor günler yaşadık. Ama şunu bilelim ki sizler de görüyorsunuz ki Trabzonspor bir tırmanışta ve zirveye yaklaşıyor, yaklaşmakta. Bu sene iyi bir takım olabilmek için kaliteli bir takım olabilmek için emin olun en az sizin kadar aceleciyiz, belki sizin kadar sabırsız ama biz ısrarla size hep bir kelimeyi söyledik. Ne olur sabredin. Sabırdan baktığınızı biliyorum ama Trabzonluların ve Trabzonsporluların bu kadar sabrettiğini hiç görmedim. Daha ne kadar sabredeceğiz bilmiyorum. Ama çok üstümüze gelirseniz bizim sabır taşımız çatlar ve bu sabır işi de hikaye olur gider. Buna karşılıklı özenle sahip çıkacağız ama emin olun biz gereğini yapacağız."



'ZİRVEYE OYNAYAN BİR TAKIM OLACAK'



Başkan Usta, transfer görüşmelerinin sürdüğünü ancak alınacak oyuncuların kamplara katılıp katılmamasının önemi olmadığına dikkat çekerek şöyle devam etti:

"Almayı düşündüğümüz oyuncuların her birisi takıma geldiğinde hemen katkı sağlayabilecek, hemen uyum sağlayabilecek oyuncular. Hem antrenman olarak hazırlar, hem kalite olarak hazırlar, hem tecrübe olarak hazırlar. Ama bu işi vakti zamanı gelmeden daha erken bitirmeye kalktığınızda bu işin Trabzonspor'a ağır bir bedeli var. Onun için birazcık daha sabır. Olacak, gelecekler. Merak etmeyin ya da merak edin ama rahat olun. Bu sene takım gerçekten geçen seneden kesinlikle çok daha iyi olacak. Gönül rahatlığı ile seyredeceğimiz bir takımımız olacak. Zirveye oynayan bir takımımız olacak. Eğer benden 'Başkan 50'nci yılda şampiyonluk' demiştin 'Ne olacak?' diyorsanız tabii ki iddialı olacağız, tabii ki biz de şampiyon olmak isteriz. Çünkü Trabzonspor varsa şampiyonluklara oynaması lazım. Ama şunu da unutmayın. Bu takım iki sene önce kümeye gitmekten zor kurtuldu. Yaşadığımız badireleri, atlattığımız sıkıntıları ne olur unutmayın. Bizim vaadimiz çok iyi bir takım olacak, zirveye oynayan bir takım olacak inşallah. 50'nci yılda en iyisini çıkaran takım olacak ama artık zirvelerin takımı olmak istiyoruz. Trabzonsporlulara yakışan bir takım olsun istiyoruz."



'KENETLENME SENEMİZ OLSUN'



Gece gündüz çalıştıklarını belirten Başkan Usta, "Ekonomisi düzgün olmayan bir takım ne kadro kurarsa kursun, kimi alırsa alsın sonuç büyük bir hüsrandır. Haliyle biz her tarafta büyük bir mücadele vererek Trabzonsporluları mutlu etmek için uğraşıyoruz. İnşallah o güzelim takımın 50 yıldır büyük emeklerle bugünlere gelen bu camianın mutlu olacağı bir sezonu birlikte yaşarız. Buna inanın, buna destek verin, etrafınızda olan herkesi bu konuda Trabzonspor kulübüne sahip çıkmaları için motive edin. Bu sene kenetlenme senemiz olsun. Anlık kırgınlıklar yaşamayalım. Bu işe bir sezonluk bakalım. Çok iyi başlayabiliriz ama arada bazı sorunlar olabilir. Kötü başlayabiliriz çok çok iyi gidebiliriz. Bazı aksaklıklar yaşanabilir. Haftalık bu işlere bakmayın. Taş üstüne taş koyarak güzel bir inşa ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Biz eminiz ve Trabzonspor'un uzun güzel bir yıl yaşayacağından sizlerin de emin olmasını istiyoruz. Trabzonspor'un bu sene iyi işler, güzel işler yapması için yönetim olarak gereğini yapacağımıza söz veriyoruz. Ama sizden de söz istiyoruz. Trabzonspor sizindir. Trabzonspor buradaki gencecik evlatlarımızın geleceğidir. Trabzonspor ezilenlerin onurudur. Trabzonspor Anadolu'dan dünyaya yazılan büyük bir destandır. Bu kulübün bordo mavi rengi altında herkesi desteğe çağırıyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Muharrem Usta, geceye katılan protokol üyelerine yeni sezon formalarından hediye etti.