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Trabzonspor - Başakşehir maçının hakemi açıklandı

Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

15 Şubat 2018 Perşembe 11:06
Trabzonspor - Başakşehir maçının hakemi açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşmalarda görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Atiker Konyaspor-Beşiktaş: Alper Ulusoy

17 Şubat Cumartesi:

13.30 Antalyaspor-Kayserispor: Mete Kalkavan

16.00 Demir Grup Sivasspor-Osmanlıspor: Mustafa Öğretmenoğlu

19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk

18 Şubat Pazar:

13.30 Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık

13.30 Kardemir Karabükspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Volkan Bayarslan

16.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım

19.00 Kasımpaşa-Galatasaray: Halis Özkahya

19 Şubat Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Göztepe: Serkan Çınar

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 11:06
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