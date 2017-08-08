Trabzonspor, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Süper Lig’in ilk haftasında evinde Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenmanda bordo-mavili futbolcular gruplara ayrılarak özel çalışma gerçekleştirdi. Antrenmana menisküs ameliyatı olan Fabian Castillo katılmazken, eşi doğum yaptığı için izin verilen Ogenyi Onazi ise Trabzon’a dönerek takımdan ayrı koşu yaptı.