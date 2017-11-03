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Trabzonspor, 4 yıldızını evde bıraktı

Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek 5 hafta sonra kazanan Trabzonspor, Kayserispor'u deplasmanda yenerek bu sezon ilk dış saha galibiyetini almak istiyor.

03 Kasım 2017 Cuma 16:02
Trabzonspor, 4 yıldızını evde bıraktı

Ligin ilk 10 haftasında deplasmanda 5 karşılaşmaya çıkan bordo-mavililer, bu maçlarda 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle galibiyet sevinci yaşayamadı.

Karadeniz ekibi, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş deplasmanlarından 2-2'lik beraberliklerle dönerken Göztepe'ye 3-2, Evkur Yeni Malatyaspor'a da 1-0 mağlup oldu.

Dış sahada 5 maçta 12 puan kaybeden Karadeniz ekibi, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki bu sezon deplasmandaki ilk 3 puanı almaya çalışacak.

Zorlu maç öncesi bordo-mavili takımda Burak Yılmaz ve Juraj Kucka'nın sakatlıkları sürüyor. Hugo Rodallega ile Olcay Şahan da kart cezaları nedeniyle kadroda yer alamayacak.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 16:02
  1. Fenerbahçe
  2. Medipol Başakşehir
  3. Rıza Çalımbay
  4. Evkur Yeni Malatyaspor
  5. Trabzonspor
  6. Kayserispor
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