Trabzonspor, 4 yıldızını evde bıraktı

Ligin ilk 10 haftasında deplasmanda 5 karşılaşmaya çıkan bordo-mavililer, bu maçlarda 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle galibiyet sevinci yaşayamadı.

Karadeniz ekibi, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş deplasmanlarından 2-2'lik beraberliklerle dönerken Göztepe'ye 3-2, Evkur Yeni Malatyaspor'a da 1-0 mağlup oldu.

Dış sahada 5 maçta 12 puan kaybeden Karadeniz ekibi, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki bu sezon deplasmandaki ilk 3 puanı almaya çalışacak.

Zorlu maç öncesi bordo-mavili takımda Burak Yılmaz ve Juraj Kucka'nın sakatlıkları sürüyor. Hugo Rodallega ile Olcay Şahan da kart cezaları nedeniyle kadroda yer alamayacak.