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Trabzonspor 37 yıl önceki korkuyu yaşıyor

Üst üste 5 beraberlik alan Trabzonspor, 37 yıl önce yaşadığı tablonun benzerini yaşadı. Bordo-mavililer, 1981 yılında da ardı ardına 5 beraberlik almıştı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 15:41
Trabzonspor 37 yıl önceki korkuyu yaşıyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon üst üste aldığı beraberliklerle dikkat çekiyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın gelişiyle önemli bir çıkışa imza atan bordo-mavililer, son haftalarda aldığı beraberliklerle duraklama dönemine girerek zirve yarışında önemli puan kayıpları yaşadı. Bu sezon 9 beraberliğe imza atan Trabzon temsilcisi, söz konusu müsabakalarda 18 puan kaybederken sadece 9 puan topladı. Geride kalan 5 haftada adeta beraberliklere abone olan Çalımbay’ın takımı, son iki haftada ise rakip fileleri havalandıramadı.

KABUSU SONLANDIRMAK İSTİYOR

2018 yılında henüz galibiyetle tanışamayan Trabzonspor, sırasıyla Kardemir Karabükspor ile 1-1, Atiker Konyaspor ile 2-2, Fenerbahçe ile 1-1, Göztepe ve Gençlerbirliği maçlarında ise 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yolunda yara aldı. Bordo-mavili takım, 37 yıl önce yaşadığı benzer tabloyu, ligin 22. haftasında sahasında konuk edeceği Medipol Başakşehir karşısında bozmak istiyor.

YİNE GALİBİYETLE SONLANDIRMAYI HEDEFLİYOR

Trabzonspor, 1981-82 sezonunda yaşadığı beraberlik kabusunun bir benzerini de bu sezon yaşıyor. Karadeniz ekibi, söz konusu sezonda 10. haftada başlayıp sırasıyla Göztepe ve Boluspor ile 1-1, Eskişehirspor ile 0-0, Bursaspor ile 1-1 ve Beşiktaş ile de 0-0 berabere kalmıştı. Bordo-mavililer, Adanaspor’u deplasmanda 1-0 mağlup ederek üst üste aldığı 5 beraberliğe son vermişti.

ÜST ÜSTE AN FAZLA BERABERLİK 1979-80 SEZONUNDA

Trabzonspor, tarihinin en fazla beraberliğini ise 1979-80 sezonunda elde etti. Bordo-mavililer, söz konusu sezonda 11 beraberlik alarak sezonu tamamlamıştı. Aynı sezonda ise üst üste 7 beraberlikle sahadan ayrılan Karadeniz temsilcisi, tarihinin en fazla üst üste beraberliğini aldı. Bordo-mavililer, 7. haftada sırasıyla Fenerbahçe maçında 1-1, Adanaspor ve Göztepe karşılaşmalarında 0-0, Adana Demirspor müsabakasında 1-1, Eskişehirspor, Diyarbakırspor ve Zonguldakspor mücadelelerinde de 0-0 berabere kalmıştı. Trabzonspor, ligde iki beraberlik alması halinde söz konusu sezondaki kabusu tekrar yaşamış olacak.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 15:41
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