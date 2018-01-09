Trabzonspor 2 - 1 Luftetari
Trabzonspor, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Arnavutluk ekibi Luftetari'yi 2-1 mağlup etti.09 Ocak 2018 Salı 19:34
Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 44'üncü dakikada Yusuf ve 62'nci dakikada Rodallega kaydederken, Luftetari'nin tek golü 51'inci dakikada Shkurtaj'dan geldi. Trabzonspor, hazırlık maçında Arnavutluk temsilcisi Luftetari'yi 2-1 mağlup etti.
Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde bordo-mavili ekibin kamp yaptığı otelin sahasında oynanan maça Trabzonspor, Uğurcan Çakır, Pereira, Durica, Hubocan, Mustafa Akbaş, Onazi, Bero, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan ve Rodallega 11'iyle çıktı.
Karşılaşmada bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren golleri, Yusuf Yazıcı ve Hugo Rodallega attı.
Trabzonspor, kamptaki ikinci hazırlık maçında yarın 1461 Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.