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Trabzonspor 2 - 1 Luftetari

Trabzonspor, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Arnavutluk ekibi Luftetari'yi 2-1 mağlup etti.

09 Ocak 2018 Salı 19:34
Trabzonspor 2 - 1 Luftetari

Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 44'üncü dakikada Yusuf ve 62'nci dakikada Rodallega kaydederken, Luftetari'nin tek golü 51'inci dakikada Shkurtaj'dan geldi. Trabzonspor, hazırlık maçında Arnavutluk temsilcisi Luftetari'yi 2-1 mağlup etti.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde bordo-mavili ekibin kamp yaptığı otelin sahasında oynanan maça Trabzonspor, Uğurcan Çakır, Pereira, Durica, Hubocan, Mustafa Akbaş, Onazi, Bero, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan ve Rodallega 11'iyle çıktı.

Karşılaşmada bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren golleri, Yusuf Yazıcı ve Hugo Rodallega attı.

Trabzonspor, kamptaki ikinci hazırlık maçında yarın 1461 Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 19:34
  1. Bordo-mavili
  2. Trabzonspor
  3. Arnavutluk
  4. Luftetari
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