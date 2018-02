Trabzonspor: 0 - Göztepe:0

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasının kapanış maçında Trabzonspor, sahasında Göztepe'yi konuk etti. Pozisyon açısından kısır geçen mücadelede iki takım da gol bulmayı başaramadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi. Ligin zirvesindeki takımların tamamının puan kaybetmesinin ardından Trabzonspor, avantajını kullanamadı ve Göztepe karşısında 2 puan bıraktı.

Ligin zirvesine yaklaşmak için kazanmayı hedefleyen Trabzonspor, Göztepe karşısında istediğini alamadı. Pozisyon üretmekte zorlanan iki takım birbirine üstünlük kurmayı başaramayınca karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

Zirve yolunda çok önemli 2 puan bırakan Trabzonspor, rakiplerinin tamamının puan kaybettiği haftada avantajını kullanamadı.

5. dakikada soldan Olcay Şahan'ın yerden yaptığı ortada, arka direkte Rodallega topa dokunamadı ve yan direkten dönen meşin yuvarlak kaleci Beto'da kaldı.

12. dakikada Sosa'nın ceza alanı dışından kullandığı serbest vuruşta, kaleci Beto yumruklarıyla topu uzaklaştırdı.

17. dakikada Kosanovic'in sağdan kullandığı köşe atışında, ceza sahası içindeki Kadu'nun yerden vuruşunda, kaleci Onur Recep Kıvrak'ın yatarak çeldiği topu savunma uzaklaştırdı.

25. dakikada Sosa'nın sol taraftan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Okay Yokuşlu'nun yere çarptırarak yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Beto topu kornere çelmeyi başardı.

30. dakikada Sosa'nın soldan köşe vuruşunda, ön direkteki Okay Yokuşlu'nun kafa şutunda, kaleci Beto güçlükle çıkararak bir kez daha gol şansı vermedi.

38. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza alanı dışı sol çaprazından şutunda, kaleci Beto sol köşesine gelen topu

57. dakikada Poko'nun ceza alanı dışından etkili vuruşunda, kaleci Onur Recep Kıvrak, sağ köşesine doğru gelen topu çeldi.

60. dakikada ceza alanına sokulan Kucka'nın yerden şutunda, kaleci Beto topa yatarak sahip oldu.

77. dakikada Sosa'nın kullandığı serbest atışta, top direğin az farkla yanından auta çıktı.

86. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza alanı sol çaprazında N'Doye'un yerden şutunda kaleci Beto'dan dönen topa Rodallega dokunamayınca bordo-mavililer, önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

90+1. dakikada Yusuf Yazıcı'nın soldan ortasında, ceza alanı içinde Okay Yokuşlu'nun kafa vuruşunda, kaleci Beto sağ köşesinden topu çıkardı.

90+2. dakikada Yusuf Yazıcı'nın soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde N'Doye'un kafa vuruşunda, kaleci Beto bu kez sol köşeden topu çeldi.



Stat: Medical Park

Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Ali Saygın Ögel

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Kamil Ahmet Çörekçi, Uğur Demirok, Hubocan, Novak, Okay Yokuşlu, Kucka (Dk. 78 N'Doye), Sosa, Abdülkadir Ömür, Olcay Şahan (Dk. 61 Yusuf Yazıcı), Rodallega

Göztepe: Beto, Tanju Kayhan, Kosanovic, Kadu, Traore, Selçuk Şahin, Poko (Dk. 64 Ngando), Sabri Sarıoğlu (Dk. 45 Demba Ba), Castro, Halil Akbunar (Dk. 77 Ghilas), Gouffran

Sarı kartlar: Dk. 43 Kucka, Dk. 55 Rodallega, Dk. 87 Yusuf Yazıcı (Trabzonspor) Dk. 57 Poko, Dk. 80 Tanju Kayhan, Dk. 83 Ghilas, Dk. 90+1 Gouffran, Dk.90+2 Ngando (Göztepe)