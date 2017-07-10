Trabzonlu yöneticiden imalı Cavanda paylaşımı!
Galatasaray'ın Luis Cavanda'yı kadro dışı bırakmasına en ilginç tepki Trabzonspor cephesinden geldi.10 Temmuz 2017 Pazartesi 09:51
Trabzonspor yöneticisi Nevzat Aydın, Twitter hesabından futbolcunun kamptan gönderilme haberini alıntılayarak gülme emojisi koydu.
Aydın, daha sonra gelen yorumlar üzerine “Çok eleştirildim zamanında Cavanda'yı sattık diye de o yüzden” diyerek bu hareketine açıklık getirdi.
Galatasaray geçen sezonun başında Trabzonspor'da gözden çıkarılan Cavanda'yı 1.8 milyon euro bonservis bedeliyle satın almıştı.
İşte o paylaşım…