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Trabzonlu yöneticiden imalı Cavanda paylaşımı!

Galatasaray'ın Luis Cavanda'yı kadro dışı bırakmasına en ilginç tepki Trabzonspor cephesinden geldi.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 09:51
Trabzonlu yöneticiden imalı Cavanda paylaşımı!

Trabzonspor yöneticisi Nevzat Aydın, Twitter hesabından futbolcunun kamptan gönderilme haberini alıntılayarak gülme emojisi koydu.

Aydın, daha sonra gelen yorumlar üzerine “Çok eleştirildim zamanında Cavanda'yı sattık diye de o yüzden” diyerek bu hareketine açıklık getirdi.

Galatasaray geçen sezonun başında Trabzonspor'da gözden çıkarılan Cavanda'yı 1.8 milyon euro bonservis bedeliyle satın almıştı.

İşte o paylaşım…

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 09:51
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