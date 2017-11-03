'Trabzonlu eniştem bile ilk 11 yazıp veriyor'

Süper Lig’de Galatasaray’ı 2-1 yenen Trabzon’da yüzler gülüyor. Basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Rıza Çalımbay, Trabzon’da herkesin takımla ilgilenmesi nedeniyle çok mutlu olduğunu söyledi. Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre, Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay düzenlediği basın toplantısında ilginç bir açıklama yaptı ve eniştesinin bile kendisine 11 yaptığını anlattı. Tecrübeli teknik adam, taraftarlarla kadro hakkında sohbet ettiğini belirtip, “20 sene futbol oynadım. Beşiktaş’la başlayıp orada bitirdim. Buraya çok kez geldim. Trabzon başka bir yer. Sanki futbol için yaratılmış. Herkes takım yapar, herkes bir şey sorar. Benim çok hoşuma gidiyor. Tabii ki üst üste yenildiğinizde gelip size sarılmazlar. Ona da bir şey diyemeyiz. Arkadaşlarla tabii ki konuşacağız. Bu 1-2 dakikanızı alır, konuşan taraftarımızı da kırmamış oluruz” dedi.

‘ELEŞTİRİLER NORMAL’

Rıza Çalımbay sözlerini şöyle sürdürdü: “Benim Trabzonlu doktor bir eniştem var. Futbolun ‘f’sini bile bilmez. Ama o da bana ilk 11 yapıp veriyor. Normal, herkesin bir düşüncesi var. Ama onlara yatıp kalkan biziz. Onlarla antrenman yapan biziz. Bu benim işim. Teknik direktör kendine yaramayan adamı sahaya koyar mı? Taraftar şunu bilmeli: Hiçbir futbolcu kötü oynamak için sahaya çıkmaz. Her şeyden etkilenebilir. Benim işim bu. Takımla bir hafta geçiren biziz. Antrenmanda iyi mi, sakatlığı var mı, moral olarak iyi mi her şeyini bilmek lazım. Taraftar bunu görmüyor o nedenle eleştirmesi normal”