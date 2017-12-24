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Trabzon'dan Bakan Albayrak ve Süleyman Soylu'ya teşekkür!

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Kartal’daki arazi sorununun çözümünden dolayı Bakanlar Berat Albayrak ve Süleyman Soylu’ya teşekkür etti.

24 Aralık 2017 Pazar 10:29
Trabzon'dan Bakan Albayrak ve Süleyman Soylu'ya teşekkür!

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, İstanbul Kartal'daki arazide yaşanan sorunun çözülerek, 80 milyonluk borcu ortadan kaldırdıklarını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya katkılarından dolayı teşekkür eden Usta şunları söyledi: "Malum davadan dolayı çok ciddi bir borçla karşı karşıya kaldık. Önce buranın tekrar benzin istasyonu olabilmesi için ruhsat aldık. Ama burası kulübün malı değil, Milli Emlak'tan üst kullanım hakkı bizde. Görüşmeler sonucu dönümü 11 milyon TL'den 32 milyona satın alma durumuna geldik. Benzin istasyonunun maliyetini de çıkardık ve mülkü satın alarak yaklaşık 80 milyon TL'lik borç karşılığı devir edebilir miyiz diye düşündük. Sayın bakanlarımızın yardımlarıyla, cebimizden para vermeden Opet'ten 8 milyon 200 bin dolara satın alma bedelini de onların karşılaması kaydıyla 13 milyon dolar artı benzin istasyonu yapım bedeli ve faizleri ortadan kaldırmak kaydıyla 28 milyon dolarlık 2,5 bölümlük dönümle bir takasa girdik."

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 10:29
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