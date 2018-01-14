Trabzon'daki kazanın boyutu hava aydınlanınca ortaya çıktı

Pegasus Hava Yolları’na ait PC8622 nolu Boeing 737-800 tipi TC-CPF tescilli Ankara-Trabzon uçağı dün akşam Trabzon Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pistten çıkmıştı. Uçaktaki 162 yolcu, 2 pilot ve 4 kabin görevlisi uçaktan tahliye edilirken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştı.

Uçağın enkazı halen kaldırılmazken havanın aydınlamasıyla birlikte felaketin eşiğinden dönüldüğü ortaya çıktı.

Yağmur suyu ile iyice kayganlaşan pistten çıkarak toprak alana kayan dev uçak ile deniz arasında 10 metre kadar kısa bir mesafe kaldı. Uzmanlar uçağın denize düşmesi ile yaşanacak olan felaketin ise daha büyük olacağını belirtiyor. Kazada ölen ve yaralanan olmazken 11 yolcu tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

YOLCULARDAN BİRİ, YAŞANANLARI ANLATTI

Uçakta yolcu olarak bulunan AK Parti Trabzon İl Yönetim Kurulu üyesi Enes Aslan yaşadıkları panik anlarını anlattı.

Aslan, uçağın inişe geçtiği sırada yalpalamaya başladığını belirterek "Uçak hafif yalpalayarak indi. İniş sırasında bir gürültü koptu. Ben deniz tarafına bakan 16-A nolu koltukta oturuyordum. Yolcular bağırmaya başladı. Uçak önce döner gibi oldu sonra yamaçtan kaymaya başladı. Ben acil çıkış kapısına yakındım. Kapıyı zorlanarak açtım. 10 metre daha gitseydik uçak denize düşecekti. Allah korudu. Çıktığımızda ortalık çamurdu. Sonra oradan çıkarak yukarıya doğru yolcular çıkmaya başladı" dedi.

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