Trabzon’da uçak kazasının detayları açıklandı

Trabzon Havalimanı'nda pistten çıkan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağının kaldırılması çalışmaları sebebiyle havalimanı saat 04.00'ten itibaren 24 saatliğine uçuşa kapatılırken, uçağın bulunduğu yerden çıkartılma çalışmalarıyla ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Trabzon Havalimanı Vip Basın toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Havalimanı Mülki İdare Amiri ve Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Trabzon Havalimanı Baş Müdürü Ahmet Aydın, Trabzon Havalimanı Baş Müdür yardımcısı Musa Sırtkaya, ARFF Müdür vekili Sezgin Değirmenci, Havalimanı Emniyet şube müdürü vekili Hasan Şimşek katıldı. Havalimanı Mülki Amiri Hatipoğlu, yaptığı açıklamada, “Hem kamu kurum ve kuruluşlarımızdan, hem firmadan büyük özveri işbirliği içinde faaliyetimiz gerçekleşti. Bu operasyon oldukça uzun süreç aldı. 24 saat süreyle havalimanımızın kapalı olacağını beyan etmiştik ama saat 02.15 itibariyle havalimanımızın trafiğe açıldığını paylaşmak isterim. Bu kapsamda gereken her türlü tedbiri almaya çalıştık. Büyük uyum içinde adeta çamurdan iğneyle kurtarma gerçekleştirdi. Yavaş olmasının nedeni uçağın bir bütün halinde kaldırılmasıydı” dedi.

“Şükürler olsun hiç kimsenin burnu kanamadan bu operasyon gerçekleşti”

Hatipoğlu, “Sayın Valimiz Yücel Yavuz’un sürekli olarak talimat ve emirlerini aldık. Uyum içinde onlarla birlikte gereğini yerine getirdik. Bugün de yağışlar başladı. Dün olmasının en önemli sebebi bu faaliyetin sonrasında havanın bozacağı durumuna göre yapıldı. Şükürler olsun hiç kimsenin burnu kanamadan bu operasyon gerçekleşti. Havalimanımız tekrar Uluslararası trafiğe açıldı. Bugün öğleden sonra bagajlarla ilgili çalışmalar başlanacak. Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğümüz kontrolünde, yer kontrolü ve ilgili firmanın temsilcisi ile bagajların uygun alana kontrol edecek. Firma teslimat ile ilgili kendisi özel program oluşturacak, ondan sonra olacak. Ulaştırma Bakanımız bu konuyla ilgili nihai yanıtı verdi. Zannediyorum bu yeterlidir. Sigorta firması ve uçak firmasının bileceği bir şey” diye konuştu.

Uçağın son durumu

Son olarak Hatipoğlu, uçağın uçup uçmayacağı soruya ise, “Uçağın teknik ayrıştırmalarını yapacaklar. Uçup uçmayacağına veya hangisinin daha ekonomik olacağına uçağın sahipleri karar verecek “ şeklinde konuştu