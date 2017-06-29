Trabzon’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Trabzon-Gümüşhane karayolu Bekçiler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde 4 aracın karıştığı kazada, Murat Günaydın (34) adlı kişi hayatını kaybederken, biri bayan 2 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Trabzon-Gümüşhane karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken, kaza ile ilgili inceleme sürüyor.