Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Trabzon’da trafik kazası 1 ölü 1 yaralı

Trabzon’un Akçaabat ilçesindemeydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

01 Ağustos 2017 Salı 14:54
Trabzon’da trafik kazası 1 ölü 1 yaralı

Kaza, ilçeye bağlı Işıklar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,Hüseyin Maraba’nın kullandığı otomobil,sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Kazada sürücü Hüseyin Maraba(82) olay yerinde hayatını kaybederken eşi Ayşe Maraba(77)ise yaralı olarak Haçkalı Baba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden sürücü ile eşini, bulundukları yerdenİl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri çıkartırken kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 14:54
  1. Trabzon
  2. Akçaabat
  3. Akça
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şıralık spor kompleksi için temel atıldı
    1. Şıralık spor kompleksi için temel atıldı
    2. Zonguldak’ta feci kaza: 3 yaralı
    3. TFF'den Fatih Terim'e her ay 1 milyon..
    4. Kurbanlarını Gazze ve Suriye'de..
    5. Hint askerleri 1 Müslümanı daha katletti
    6. Yunusemre’de kilit parke taşı..
    7. Tunceli'deki operasyonda MKP'nin sözde..
    8. Ambulans yayaya çarptı!
    9. Patlayan kombi paniğe neden oldu
    10. Mavi listedeki terörist öldürüldü
    11. Madagaskar’da zincirleme trafik..
    12. Kaymakam Öztürk, köy ziyaretlerini..
    13. 9 ay boyunca 17 otelde beş kuruş..
    14. Almanlar bu Türk'ü konuşuyor
    15. Volkan patlayınca ortaya çıktı...
    16. Türkiye'den Kudüs çağrısı
    17. Sular altında kalacak... gün verildi..
    18. Sahte estetikçiyle ilgili flaş gelişme!
    19. 30 adet büyükbaş hayvan dağıtıldı
    20. İstanbul'da FETÖ operasyonu: 42..
    İsrail, Türkiye'den kum istiyor!
    İsrail, Türkiye'den kum istiyor!
    ABD'den yaptırım kararı
    ABD'den yaptırım kararı
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    Skandal dizide FETÖ izleri!
    Skandal dizide FETÖ izleri!