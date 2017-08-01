Trabzon’da trafik kazası 1 ölü 1 yaralı

Kaza, ilçeye bağlı Işıklar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,Hüseyin Maraba’nın kullandığı otomobil,sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Kazada sürücü Hüseyin Maraba(82) olay yerinde hayatını kaybederken eşi Ayşe Maraba(77)ise yaralı olarak Haçkalı Baba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden sürücü ile eşini, bulundukları yerdenİl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri çıkartırken kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.