Trabzon'da sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama

Trabzon'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan kişi tutuklandı.

Trabzon'da sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama
Eklenme: 10 Ocak 2017, 19:59
Bu haber 468 kez okundu

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu, bir şahsın sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığı tespit edildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusundan sonra mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı.

 
EtiketlerTrabzonPKKEmniyet Müdürlüğü
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.