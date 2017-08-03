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Trabzon’da silah kaçakçılığı

Trabzon’un Düzköy ilçesinde bir eve düzenlenen baskında 5 adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 13:44
Trabzon’da silah kaçakçılığı

Edinilen bilgiye göre, Düzköy ilçesinde bir ikamette silah satışı yapıldığı bilgisini alan Trabzon İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Komutanlığı ekipleri, A.A. isimli şahsa ait eve baskın düzenledi. Baskında A.A. isimli şahıs gözaltına alınırken, evde gizli bölmelere zulalanmış şekilde 5 adet ruhsatsız tabaca, 13 adet tabanca şarjörü, 4 adet tabaca lastiği, 3 adet tabanca üstü kapak takımı, 65 çift tabanca kabzası, 42 adet tabanca icra yayı, 237 adet tabaca fişeği, 76 adet çeşitli tabanca parcaları ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 13:44
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