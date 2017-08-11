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Trabzon'da PKK ile sıcak çatışma! Acı haber geldi

Trabzon'un Maçka ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada, 1 astsubay şehit oldu. İlk belirlemelere göre 2 yaralı var.

11 Ağustos 2017 Cuma 19:05
Trabzon'da PKK ile sıcak çatışma! Acı haber geldi

Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında terör örgütü mensupları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada ağır yaralanan bir astsubay şehit oldu. Biri sivil olmak üzere ise 2 kişi yaralandı. 

ASTSUBAY ŞEHİT OLDU

Edinilen bilgiye göre, 2 gündür bölgede devam eden arazi arama tarama çalışması sırasında bugün ilçenin Vazelon Manastırı kırsalında güvenlik güçleri ile terörist grup arasında saat 15.00 sıralarında sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre, biri sivil, 2'si güvenlik görevlisi 3 kişi yaralanırken, yaralı güvenlik görevlileri ambulansla KTÜ Farabi Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralılardan durum ağır olan astsubayın şehit olduğu bilgisi gelirken, bölgede çatışmaların sürdüğü bildirildi.

ÇOK SAYIDA GÜVENLİK GÜCÜ SEVK EDİLDİ

Öte yandan sıcak temasın sağlandığı bölgeye çok sayıda güvenlik gücünün sevk edildiği öğrenildi.

Trabzon Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Maçka ilçemiz kırsalında yapılan istihbarat çalışmaları sonucu 9 Ağustos tarihinde başlatılan operasyon sırasında, 11 Ağustos tarihinde, bugün saat 15.00'te bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sağlanmış olup operasyonel faaliyet devam etmektedir."

YARALILARA İLİŞKİN VALİLİKTEN YENİ AÇIKLAMA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, teröristlere yönelik operasyonun genişletilerek devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Maçka ilçemiz kırsalında devam etmekte olan operasyonel faaliyet esnasında sağlanan sıcak temas sırasında iki güvenlik personelimiz ile bir sivil vatandaşımız yaralandı." ifadelerine yer verildi.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 19:05
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