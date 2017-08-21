Trabzon’da Olimpiyat Parkı ve Sera Gölü’ne ziyaretçi akını

Büyükşehir Belediyesi işletmesinde olan Olimpiyat (EYOF) Parkı ve Sera Gölü Tabiat Parkı Tesisleri ziyaretçi yoğunluğu ile dikkat çekiyor. Yaz dönemi nedeniyle gece geç saatlere kadar açık olan tesislere yerli ve yabancı turistlerde ilgi gösterirken, tesislerde yüzde 100 doluluk yaşanıyor.

Olimpiyat Parkı ve Sera Gölü Tesislerinin Trabzon’a ayrı bir zenginlik kattığını ifade eden Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, söz konusu tesislerin Trabzon’un turizm potansiyeline önemli katkılar sunduğunu söyledi. Trabzon halkının yanı sıra turist gruplarının da Büyükşehir Belediyesinin tesislerinden sıkça yararlandığını kaydeden Gümrükçüoğlu, “Yerli ve yabancı turistlerimiz tesislerimizde açık havanın tadını çıkartıyor. Ailelerimiz bu güzel yaz günlerinde gönüllerince eğlenebiliyor. Oldukça uygun fiyat tarifesi ile işletmekte olduğumuz Sera Gölü ve Olimpiyat Parkı tüm halkımızın emrindedir” diye konuştu.