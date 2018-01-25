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Trabzon'da midibüs durakta bekleyenlere çarptı: 5 kişi yaralı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde midibüsün durakta bekleyenlere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

25 Ocak 2018 Perşembe 16:20
Trabzon'da midibüs durakta bekleyenlere çarptı: 5 kişi yaralı

Akçaabat'tan Trabzon istikametine giden Ü.K. yönetimindeki 61 KN 449 plakalı midibüs, Yaylacık Mahallesi'nde otobüs durağında bekleyenlere çarptı.

Kazada yaralanan 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Akçaabat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan yaralılardan biri KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 16:20
  1. 5 yaralı
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  3. durak
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