Trabzon'da Mehmetçiğe hain tuzak! 2 asker yaralı

Edinilen bilgiye göre, Maçka ilçesi kırsalında güvenlik güçlerinin terör örgütüne yönelik arama tarama faaliyetleri sırasında pet şişe içine yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı infilak etti. Olayda yaralanan 2 asker ambulansla önce Maçka Devlet Hastanesine ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Askerlerin hayatını tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, bölgede teröristlere yönelik arama tarama faaliyetleri devam ediyor