Trabzon'da korkutan yangın

Trabzon'un Arsin ilçesindeki Organize Sanayi Sitesindeki mobilya fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle söndürülen yangında fabrika binası kullanılamaz hale geldi. Can kaybı yaşanmadığı yangında, dumandan etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı.

Trabzon'da korkutan yangın
Eklenme: 02 Ocak 2017, 16:54
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Bugün saat 14.30 sıralarında, Arsin Organize Sanayi Sitesindeki Üç Yıldız Mobilya Fabrikasında, kullanılan kaynak makinesinden çıkan kıvılcımın sünger yatağı tutuşturması sonucu yangın çıktı. Alevler ahşap malzemelere ulaşınca fabrika bir anda alevler içinde kaldı. Yangın bir türlü kontrol altına alınamayınca yakındaki sanayi tesisleri boşaltıldı, çevredeki ilçelerden ve il merkezinden itfaiye ekipleri istendi.

İhbar üzerine gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonrasında yangın kontrol alındı. Fabrikanın kullanılmaz hale geldiği yangında can kaybı yaşanmadı, dumandan etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı.

 
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