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Trabzon’da kayıp gencin cansız bedenine ulaşıldı

Trabzon’un Sürmene ilçesinde dün akşamdan bu yana haber alınamayan 16 yaşındaki Evren Halil’in cesedi denizde bulundu.

15 Ağustos 2017 Salı 12:04
Trabzon’da kayıp gencin cansız bedenine ulaşıldı

Evren Halil dün sabah babaannesini hastaneye götürdükten sonra kendisinden haber alınamaması üzerine akşam saatlerinde ailesi, ilçe emniyet müdürlüğüne kayıp ilanında bulunmuştu.

Bugün sabahın ilk saatlerinde Sürmene sahilinde bir ceset bulundu. Cesedin Evren Halil’e ait olduğu tespit edildi. Evren’in cesedi sudan çıkarılarak Sürmene Devlet Hastanesi morguna, oradan da Trabzon Adli Tıp Merkezine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 12:04
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