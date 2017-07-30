Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Trabzon'da kargoyla gönderilen oyuncak ayı içinde 990 ekstasy

İstanbul'dan Trabzon’un Akçaabat ilçesine kargo ile gönderilen oyuncak ayının içinden 990 uyuşturucu ekstasy hap çıktı.

30 Temmuz 2017 Pazar 12:02
Trabzon'da kargoyla gönderilen oyuncak ayı içinde 990 ekstasy

Trabzon Kaçakçılık ve Organize Suçlar İle Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan Akçaabat'a kargo ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönünde istihbarat üzerine harekete geçti. Polis ekipleri sabah saatlerinde ilçedeki bir kargo şubesine operasyon düzenleyerek, İ.B. tarafından gönderilen pakette arama yaptı. Kargo paketinden çıkan oyuncak ayının içerisinde 990 ektasy uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli İ.B. gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 12:02
  1. İstanbul
  2. Trabzon
  3. oyuncak ayı
  4. kargo
  5. uyuşturucu
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Partizan sunucu: Siyasete bulaşmadım...
    1. Partizan sunucu: Siyasete bulaşmadım...
    2. Kimse bu ailenin bileğini bükemiyor!
    3. Önce akıma kapıldı sonra yere çakıldı!
    4. Avrupa'nın en eski ormanında ağaç..
    5. WhatsApp'tan gelen mesajlara dikkat!..
    6. Pensilvanya İblis'i boş durmuyor.....
    7. TIR'ın çarptığı otomobil takla attı: 1..
    8. Hristiyan kadın müslüman oldu
    9. Yenimahalle’ye beş yeni park daha
    10. Aşırı sıcak fındığı haşladı
    11. Savunması güldürdü... Domates..
    12. Öğrencilerden örnek hareket!
    13. Duruşma salonuna o sırayla..
    14. Aydın Caddesinde çalışmalar devam ediyor
    15. Almanya'da gece kulübünde silahlı..
    16. Milli Takım için sürpriz Rıdvan Dilmen..
    17. Rüştü - Terim gerginliğinde önemli..
    18. 50 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    19. Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında..
    20. Erdoğan'ın çağrısına ilk destek..
    Almanya ABD'ye rest çekti: Kabul etmiyoruz
    Almanya ABD'ye rest çekti: Kabul etmiyoruz
    Bakan Çavuşoğlu'ndan hızlı tren müjdesi
    Bakan Çavuşoğlu'ndan hızlı tren müjdesi
    Haşemalı diye havuzdan çıkarıldı!
    Haşemalı diye havuzdan çıkarıldı!
    TOKİ'den sadece 79 bin TL'ye ev fırsatı
    TOKİ'den sadece 79 bin TL'ye ev fırsatı