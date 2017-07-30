Trabzon'da kargoyla gönderilen oyuncak ayı içinde 990 ekstasy

Trabzon Kaçakçılık ve Organize Suçlar İle Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan Akçaabat'a kargo ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönünde istihbarat üzerine harekete geçti. Polis ekipleri sabah saatlerinde ilçedeki bir kargo şubesine operasyon düzenleyerek, İ.B. tarafından gönderilen pakette arama yaptı. Kargo paketinden çıkan oyuncak ayının içerisinde 990 ektasy uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli İ.B. gözaltına alındı.