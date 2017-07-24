Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Trabzon'da iki kişiyi kurtardı kendisi boğuldu

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren iki kişiyi kurtarmak isteyen Onur Gülertürk, yaşamını yitirdi.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 07:56
Trabzon'da iki kişiyi kurtardı kendisi boğuldu

İlçeye bağlı Yalıncak mevkisinde serinlemek için denize giren iki kişinin boğulma tehlikesi geçirdiğini gören Gülertürk, suya girerek yoğun çabaları sonucu iki kişiyi kurtarsa da kendisi akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. 

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi. 

Afet ve Acil Durum ekiplerince sudan çıkartılan ve 112 Acil Servis ekiplerince Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Gülertürk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Boğulma tehlikesi geçirenlerden Hüseyin Sürgeç de Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde tedavi altına alındı. 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 07:56
  1. trabzon
  2. ortahisar
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uyarı bakandan geldi: 1 yılı geçtiyse ödemeyin!
    1. Uyarı bakandan geldi: 1 yılı geçtiyse..
    2. Gülen Enes Kanter için seferberlik..
    3. Altın yükselişi devam ediyor
    4. Fenerbahçe'den Sow'a zorunlu dönüş
    5. Dünyaya makarnayı Türkiye yediriyor
    6. Doğan kovdu! Şimdi en iyi yaptığı işi..
    7. İsrailli bakandan küstah açıklama!
    8. Lens'te yeni gelişme! Teklif deşifre..
    9. Gündeme bomba gibi düşen görüşme!
    10. Bahçeli spor yaparken böyle görüntülendi
    11. 1 yılı geçtiyse ödemeyin
    12. Çok kaza yapan sürücüler dikkat!..
    13. Filistinliler maketten yaptıkları..
    14. Bilecik'te feci kazada 3 kişi can verdi
    15. Bitlis'te 1 terörist teslim oldu
    16. Protokol kavgasının ardından..
    17. Kahramanın habercisi 15 Temmuz'u..
    18. Dolar düşüşle haftaya başladı
    19. Ndiaye için G.Saray'ı şoke eden yanıt
    20. Geçtiğimiz hafta vurmuşlardı! Çin'den..
    Ömer Halisdemir'in habercisi çarpıcı detayı ilk kez anlattı
    Ömer Halisdemir'in habercisi çarpıcı detayı ilk kez anlattı
    Kral Selman, Erdoğan'ı böyle karşıladı!
    Kral Selman, Erdoğan'ı böyle karşıladı!
    Yine o kadın... "Ömer Halisdemir haindir..." diye bağırmış
    Yine o kadın... "Ömer Halisdemir haindir..." diye bağırmış
    Adamın kulağından çıkan canlıya inanamayacaksınız!
    Adamın kulağından çıkan canlıya inanamayacaksınız!