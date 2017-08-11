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Trabzon'da sıcak çatışma: 3 asker yaralı!

Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında terör örgütü mensupları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, ilk belirlemelere göre 3 güvenlik görevlisi yaralandı.

11 Ağustos 2017 Cuma 16:44
Trabzon'da sıcak çatışma: 3 asker yaralı!

İlçenin Köprüyanı mahallesi kırsalında terörist grup ile güvenlik güçleri arasında sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre, 3 güvenlik görevlisi yaralandı. Yaralı güvenlik görevlileri  ambulansla KTÜ Farabi Hastanesi’ne sevk edilirken, bölgede çatışmaların sürdüğü ve sis nedeniyle görüş mesafesinin düşük olduğu bildirildi.

Öte yandan bölgeye çok sayıda polis özel harekat timi de sevk edildi.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 16:44
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  • ramazanramazan1 sa önce
    hadi aslanlarim...allah yardimciniz olsun...allah sizi korusun...devletimize milletimize zeval gelmesin...
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