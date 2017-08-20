Trabzon'da Burak Yılmaz şoku!

5. dakikada Trabzonspor'u 1-0 öne geçiren Burak Yılmaz, 9. dakikada sakatlık yaşadı. Oyuna bir süre devam eden yıldız forvet, 20. dakikada oyuna devam edemdi ve kenara alındı.

Yedek kulübesine ''Beni değiştirin'' işareti yapan Burak, 20. dakikada yerini Dame N'Doye'a bıraktı.

Burak Yılmaz, oyundan çıktıktan sonra soyunma odasına yöneldi.

Öte yandan Trabzonspor'u 1-0 öne geçiren golü kaydeden Milli forvet, Trabzonspor formasıyla 61. golünü kaydetmiş oldu.