Trabzon’da bu iki spor dalına ilgi giderek büyüyor

Futbol, basketbol, yüzme, tenis, hentbol, judo ve atletizm gibi yaygın dallara arasında çocuklar ve gençlerin ilgi alanına hızla giren bocce ve dart branşlarında düzenlenen turnuvalara katılım, rekor sayılara ulaştı. Bir süre önce yapılan Trabzon Okul Sporları Dart İl Birinciliği’ne 98 takım ve 400 sporcu katılırken, önceki gün tamamlanan Bocce İl Birinciliği’ne katılım da büyük oldu, il birinciliğine katılan takım sayısı 95, sporcu sayısı da 320’ye ulaştı. Birbirinden zevkli ve çekişmeli geçen müsabakaların ardından gelecek yıllarda bu iki branşta katılım oranlarının rekor seviyelere ulaşacağı tahmin ediliyor.

Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk de, dart salonu ve bocce alanlarının artmasıyla birlikte bu sporlara olan ilginin de arttığını belirtirken, Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Trabzon İl Temsilcisi Zerrin Eyüboğlu Er, “Federasyonumuzun bu sporların gelişimi için gösterdiği çabalara en iyi cevap veren illerin başında Trabzon geliyor” ifadelerini kullandı.