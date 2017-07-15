Trabzon’da 15 Temmuz etkinlikleri

Serginin açılış töreninde konuşan Başkan Genç, 15 Temmuz ruhunun kültürden-sanata kadar her alanda yaşatılması için bu tür etkinliklerin önemli olduğunu belirterek, "15 Temmuz Ruhu’nu hep diri tutmaya devam edeceğiz. Belediyemizin düzenlemiş olduğu, 15 Temmuz fotoğraflarının ve karikatürlerinin yer aldığı sergimizi de bu amaca hizmet etmek için açıyoruz. Bu hadise, öyle geçiştirilecek kadar basit bir hadise değildir.Bu hain girişime kalkışanlar,Türk milleti ve devletini esaret altına alarak kucaklarında oturdukları egemen güçlerin himayesine sokacaklardı. Fakat bağımsızlık ve özgürlük karakterinden zerre taviz vermeyen Türk milleti bir kez daha milli iradesine kast etmek isteyenleri bozguna uğratmıştır. Ve hainler 24 saat içinde teslim alınarak Türk adaletine teslim edilmiştir. Bu meşum olayın daima halkımızın hafızasında kalması için bu tür etkinliklerin önemli olduğunu düşünüyorum. 15 Temmuz ruhunu, kültürden sanata kadar her alanda yaşatmaya devam etmeliyiz. Bunun için de bu tür etkinliklerin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde halkımız 15 Temmuz’u daha iyi anlayacak ve zihnine nakşedecektir. Dostla ile düşmanlarımızın kim olduğunu çok daha iyi ayırt edecektir. Ancak bu şekilde 15 Temmuz gibi hain darbe girişimlerini bertaraf etmiş oluruz" dedi.

Serginin açılışına Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş ile çok sayıda davetli katıldı.