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Trabzon uçağındaki dehşet anları kameraya böyle yansıdı

Ankara-Trabzon uçuşu sonrası Trabzon Havalimanı'na inerken pistten çıkan uçağın içinde yolcularının yaşadığı panik yine yolcuların cep telefonu kameralarına yansıdı.

14 Ocak 2018 Pazar 10:05

Pegasus Hava Yolları’na ait Boeing 737 tipi Ankara-Trabzon uçağı dün gece Trabzon Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pistten çıkmıştı. Uçakta bulunan 162 yolcu, 2 pilot ve 4 kabin görevlisi tahliye edilirken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştı.

Trabzon'daki kazanın boyutu hava aydınlanınca ortaya çıktı

Haber Tarihi: 14 Ocak 2018 Pazar 10:05
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  4. pegasus
  5. uçak kazası
  • Osman GüngörmüşOsman Güngörmüş1 sa önce
    rezalet, tahliye bu şekilde olur mu? eminim bagajını almaya çalışanlar var. 70-80 saniye içinde tahliye bitecek şekilde tasarlanmıştır uçak
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