Trabzon uçağındaki dehşet anları kameraya böyle yansıdı

Pegasus Hava Yolları’na ait Boeing 737 tipi Ankara-Trabzon uçağı dün gece Trabzon Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pistten çıkmıştı. Uçakta bulunan 162 yolcu, 2 pilot ve 4 kabin görevlisi tahliye edilirken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştı.

Trabzon'daki kazanın boyutu hava aydınlanınca ortaya çıktı