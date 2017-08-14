Trabzon saldırısının ayrıntıları ortaya çıktı!

11 Ağustos’ta yapılan saldırıdan iki gün önce Cumhuriyet savcısı da bölgedeymiş. Olay yeri inceleme ekipleriyle birlikte hırsızlığın yapıldığı evi inceleyen savcı delil toplama işlemlerine bizzat nezaret etmiş… İki gün sonra olayla ilgili detaylı araştırma yapmaya gelen ikinci ekip ise pusuya düşürülmüş…

Savcı iki gün önce oradaymış

Trabzon’daki terör saldırısına ilişkin resmi raporlara göre Eren Bülbül’ün ailesi 23 Temmuz’da Maya mezrasındaki evlerine erzak ve çeşitli gıda malzemeleri yerleştirdi. 8 Ağustos’ta eve giden Bülbül ailesi evin camının kırık olduğunu, evdeki bazı gıda maddelerinin de çalındığını fark etti. Durum karakola bildirildi. 9 Ağustos’ta Jandarma birimleri olay yerini incelemek için geldi. TrabzonCumhuriyet savcısı da hem olay yerini görmek hem de detaylı bilgi almak için olay yerine geldi. Evdeki delil toplama ve inceleme işlemlerine nezaret etti.

Eve gelen ikinci ekip

İnceleme tamamlandıktan sonra savcı ve olay yeri inceleme ekibi geri döndü. Bölgede bu tarz hırsızlık normal görülmediğinden terör şüphesi doğdu. Sonraki gün ayın 11’inde terör ve istihbarat ekipleri olay yerini görmek ve tekrar incelemek için sivil olarak bölgeye gitti. İnceleme tamamlanıp geri dönülecekken çevrede pusuya yatmış olan teröristler ateş etmeye başladı. İlk ateşte Astsubay Ferhat Gedik, polis memuru Namık Ökten ve hırsızlık yapılan evin çocuğu Eren Bülbül vuruldu. Astsubay Gedik’e üç; Eren Bülbül’e de iki kurşun isabet etti. Ekipteki diğer askerlerin ateşle karşılık vermesi üzerine havanın sisli ve görüş mesafesinin düşük olmasından faydalanan teröristler kaçtı.

Teröristlerin daha önceden mi pusuya yattıkları yoksa tekrar geldikleri sırada oradaki ekiple karşılaştıkları bilinmiyor. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor. Dün ikinci ameliyatını olan yaralı polis memuru Namık Öztel’in durumu ise iyiye gidiyor.

MİLLİYET