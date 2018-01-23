Trabzon Limanı’na 614 milyon TL’lik talep

15.50 TL birim fiyatla halka arz edilen toplam 97 milyon 700 bin TL değerindeki paya karşılık, 614 milyon TL, halka arzın 6.3 misli talep toplandı. Payların tamamının yurtiçi yatırımcılara satıldığı arzda, yüksek talep nedeniyle yurt içi bireysel yatırımcıların taleplerinin yaklaşık yüzde 18 karşılanabildi. Şirket paylarının, yarından itibaren 15.50 TL birim fiyat ve “TLMAN” koduyla işlem görmeye başlaması bekleniyor.