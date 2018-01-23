Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Trabzon Limanı’na 614 milyon TL’lik talep

Albayrak Grubu’nun 2033 yılının sonuna kadar işletme hakkına sahip olduğu Trabzon Limanı’nın halka arzı tamamlandı.

23 Ocak 2018 Salı 11:26
Trabzon Limanı’na 614 milyon TL’lik talep

15.50 TL birim fiyatla halka arz edilen toplam 97 milyon 700 bin TL değerindeki paya karşılık, 614 milyon TL, halka arzın 6.3 misli talep toplandı. Payların tamamının yurtiçi yatırımcılara satıldığı arzda, yüksek talep nedeniyle yurt içi bireysel yatırımcıların taleplerinin yaklaşık yüzde 18 karşılanabildi. Şirket paylarının, yarından itibaren 15.50 TL birim fiyat ve “TLMAN” koduyla işlem görmeye başlaması bekleniyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 11:26
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    7 ilçe daha doğalgaza kavuştu
    1. 7 ilçe daha doğalgaza kavuştu
    2. İngiltere’deki saldırgan, daha çok..
    3. Anderson Talisca'nın ayrılığı an..
    4. Amerika'nın Münbiç korkusu
    5. DAİB illerinden 1.8 milyar dolar..
    6. 'Zeytin Dalı' bütçeye ek yük getirmiyor
    7. Fetih Suresi yerine Enternasyonal..
    8. Ertuğrul'dan vatan hainlerine tokat..
    9. Polis telsizi ve savcı cübbesi ele..
    10. Kapanan her birinin yerine beş yeni..
    11. Söndürülmemiş izmaritler 8 bin 420..
    12. Fehmi Koru'dan FETÖ itirafı! Sözcü..
    13. İşte Süper Lig'de gol krallığında son..
    14. Yunanistan'da skandal karar! Türk..
    15. Kasiyer müşterilerini böyle dolandırdı
    16. Askeri araç takla attı: Yaralılar var
    17. 42 maçta 33 gol atan yıldız golcü..
    18. Kastamonu'da trafik kazası: 5 kişi..
    19. Adıyaman'da terör propagandası yapan..
    20. Hudut karakoluna taciz ateşi
    7 yıl bekledi, bugün öldürdü!
    7 yıl bekledi, bugün öldürdü!
    Dilipak: Türkiye bu saatten sonra...
    Dilipak: Türkiye bu saatten sonra...
    TSK'nın vurduğu teröristleri gömmeye başladılar!
    TSK'nın vurduğu teröristleri gömmeye başladılar!
    10 PKK'lı terörist böyle teslim alındı
    10 PKK'lı terörist böyle teslim alındı
    ÖSO Burseya Dağı'nı tekrar ele geçirdi!
    ÖSO Burseya Dağı'nı tekrar ele geçirdi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 23.01.2018
    KKTC'de öfke büyüyor!
    KKTC'de öfke büyüyor!
    Yeni başkan geldi! Terim istifa...
    Yeni başkan geldi! Terim istifa...