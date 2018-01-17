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Trabzon Limanı için talep toplama başlıyor

Albayrak Grubu, Tümosan’nın ardından ikinci şirketini de halka açıyor.

17 Ocak 2018 Çarşamba 10:40
Trabzon Limanı için talep toplama başlıyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Trabzon Limanı İşletmeciliği AŞ’nin 21 milyon lira olan çıkarılmış sermayesinin yüzde 30’una karşılık gelen ve Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ’ye ait 6 milyon 300 bin lira nominal değerli payın halka arz edilmesini onayladı. Paylar 15,50 liradan halka arz edilecek. Talep toplama 18-19 Ocak tarihlerinde başlayacak. Halka arzın ocak ayında tamamlanması hedefleniyor. 2012 yılında Tümosan’ın halka arzının ardından Albayrak Grubu şirketlerinden Trabzon Limanı, ikinci halka arz oldu. Albayrak Grubu CEO’su Dr. Ömer Bolat, “Halka açık olmak, faaliyetlerimizi daha sağlam temeller üzerinde sürdürme imkânı sunacak ve grubumuz şirketlerinin marka bilinirliğine büyük katkı sağlayacak. Bu yıl içerisinde Varaka Kağıt şirketimizi de halka açmak istiyoruz” açıklamasında bulunmuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 10:40
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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