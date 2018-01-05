Trabzon Limanı halka arz ediliyor

Albayrak Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Bolat, 2017’nin şirketleri adına istedikleri gibi geçtiğini belirterek, 2018’den umutlu olduklarını, güzel bir yıl beklediklerini söyledi. Bolat, Albayrak Grubu olarak gelecek dönemde bütün işletmelerinin halka arz edilmesi konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

YÜZDE 30’U HALKA AÇILIYOR

Bolat, “Bu çerçevede Trabzon Liman İşletmeciliği’nin de halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) ve Borsa İstanbul yönetimine izinler noktasında gerekli başvurularımızı yaptık. Ümidimiz bu ay içinde Trabzon Limanı’nın yüzde 30 halka arzını başarıyla tamamlamak” dedi.

Gelecek 5 yıl için dağıtılabilir kârın en az yüzde 70’inin nakit dağıtılmasını öngördüklerini belirten Bolat, “Son derece önemli olan kâr dağıtım politikamızın yatırımcılar tarafından ilgiyle karşılanacağına inanıyoruz” ifadesini kullandı. Deniz Yatırım Genel Müdürü Melih Akosman ise “Pay değerimiz 15,5 lira olacak. Toplam şirket değeri 325,5 milyon TL ve halka arz büyüklüğümüz de 97,7 milyon TL olacak. Halka arzın tümünü yurtiçinde yapacağız” dedi.