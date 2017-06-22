Trabzon hasırı yeni rekor peşinde

Külçe ve hurda altının eritilerek tel haline dönüştürülmesiyle yapılan Trabzon hasır takı seti, gerdanlık, bilezik, küpe ve yüzükten oluşuyor. 31 ile 32 mikron inceliğindeki altın ya da gümüş tellerin ilmek ilmek örülmesiyle yapılan hasır takılara çeşitli şekiller verilebiliyor.

Hasır örücüleri, bir araya getirdikleri altın telleri hasıra dönüştürmelerinin ardından şehir merkezindeki altın işleme atölyelerine getiriyor. Buradaki ustaların elinde son şekilleri verilen hasırlar, özellikle yeni evlenecek çiftler için kuyumculardaki vitrinlerde yerini alıyor.

Ramazan bayramının ardından temmuz, ağustos ve eylül aylarında düğün sezonunun açılacağını belirten Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl ki beklentilerinin geçen yıla oranla daha da üst seviyede olduğunu söyledi.

Trabzon hasırının artık bir dünya markası olduğunu ifade eden Yazıcı, "Trabzon hasırı düğün sezonuyla birlikte revaçta. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 21, 24 hatta 41 sıra olacak şekilde hasır siparişleri alınıyor. Bu potansiyeli ihracat yönünde de artırabilirsek bu yıl beklentiler gerçekten üst düzeyde. Geçen yıla bakarsak 4 ton civarında Trabzon'da bir üretim gerçekleşti. Bu yıl hedeflerimizin daha yukarıda olması için mücadele ediyoruz" diye konuştu.

Yeni evlenecek çiftler için Trabzon hasırının adeta bir zorunluluk haline geldiğini anlatan Yazıcı, kentte faaliyette olan 60 atölyede ortalama 600'a yakın kişinin çalıştığını aktardı.

Bir takım hasır 15 ile 35 bin lira arasında

Çalışanlar, imalatçılar, örücüler ve aileleriyle birlikte bu sektörden 25 bin kişinin ekmek yediğini dile getiren Yazıcı, şöyle devam etti:

"Bu anlamda Trabzon ekonomisine son derece anlam katan katkı yapan bir rakamdan bahsediyoruz. Özellikle Arap ülkelerinden bakıldığında hasır bileziğe alakanın olduğunu görüyoruz. Fuarlarda bunun ne kadar tanıtımını yapsak da Türkiye'nin çevresinde yaşanan gelişmeler elbette bazı sıkıntılar yapabiliyor. Şu anda bir takım hasır bilezik 15 bin liradan yaklaşık 35 bin liraya değişen fiyatlarda satışa sunuluyor. Bunu 14 ve 8 ayar şeklinde de yapılabiliyor. Ancak 22 ayar hasırın yerini hiçbirisi tutmamaktadır"

Piyasada Trabzon hasırı adını kullanarak demirden yapılabilen ürünlerin yer aldığını ifade eden Yazıcı, şunları kaydetti:

"Trabzon hasırı adı altında 65 ya da 70 liraya demirden yapılan imitasyonlar var. Vatandaş da bunun bilincinde, bu fiyata bunun satılamayacağını biliyor. Ancak vitrinlere gidip de alışveriş yapacak olan vatandaşa bir uyarımız var. Hasır bileziği aldıklarında toka kısmında Trabzon Telkari ve Hasırı şeklinde (TTH) kısaltmalı bir patent işareti olmak zorunda. Burada işareti olmayan hasırı almasınlar. Bu işaret varsa bunun garantisi bizde. Ancak bu işaret olmayan ürünlere rağbet göstermesinler"