Trabzon deplasmanında beklenmedik isim

Mehmet Ekici son olarak Süper Lig'in 12'nci haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor maçının kadrosunda yer alıp 79'uncu dakikada ise oyuna dahil olmuştu.

FENERBAHÇE'DE 2 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de ise teknik direktör Aykut Kocaman Trabzonspor karşısına geçen haftaki Göztepe maçı 11'inde 2 değişiklik yaparak sahaya çıktı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Giuliano'nun yerine Alper, Skretel'ın yerine Hasan Ali 11'de görev alan isimler oldu.