Trabzon deplasmanında beklenmedik isim
Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Mehmet Ekici, Trabzonspor karşısında iki ay sonra yedek kulübesinde yer aldı.28 Ocak 2018 Pazar 20:48
Mehmet Ekici son olarak Süper Lig'in 12'nci haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor maçının kadrosunda yer alıp 79'uncu dakikada ise oyuna dahil olmuştu.
FENERBAHÇE'DE 2 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe'de ise teknik direktör Aykut Kocaman Trabzonspor karşısına geçen haftaki Göztepe maçı 11'inde 2 değişiklik yaparak sahaya çıktı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Giuliano'nun yerine Alper, Skretel'ın yerine Hasan Ali 11'de görev alan isimler oldu.