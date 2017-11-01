Trabzon Büyükşehir Belediyesi, içme suyunu organik tarım ile koruyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar, Akçaabat ve Yomra ilçelerinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Atasu Barajı bölgesinde, içme suyunu kimyasal kirleticilerden korumak amacıyla organik tarımı desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilmekte olan Atasu Barajı Havzası Organik Tarımı Destekleme Projesi kapsamında çiftçilere kireç ve organik gübre dağıtımı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Maçka ilçesinin Atasu Mahallesi’nde düzenlenen törende organik tarım faaliyetini sürdüren üreticilere seslenen Başkan Gümrükçüoğlu, bölgedeki organik tarım çalışmalarına destek olmaya devam edeceklerini ifade etti. Üreticilerden azimle organik tarıma devam etmelerini isteyen Gümrükçüoğlu, “Ben bu projeye çok önem veriyorum. Her zamanda desteğimi sürdüreceğim. Burada 3 yıl Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız bu hizmeti verdiler. 2014’ten itibaren de bu çalışmayı biz sürdürüyoruz. Bu işten vazgeçmeyin, azimle devam edin, ben size yeni yapacağım yerlerde bu ürünlerinizi satacağınız özel bölümleri de mutlaka temin edeceğim. Sizin emeğinizin, alın terinizin kıymeti hiçbir zaman kaybolmayacak. Sayenizde insanlarımız doğal gıdalar yiyecekler, sizde emeğinizin karşılığını alacaksınız” diye konuştu.

Maçka Kaymakamı Orhan Aktürk de konuşmasında uygulanan projenin önemine dikkat çekti. Aktürk, “Bu proje hem içme suyu havzasını koruyor hem de vatandaşlarımıza organik tarım yapma imkanı sağlıyor. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediyesinin Maçka’ya her alanda pozitif ayrımcılık uyguladığını kaydeden Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan da Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu’na Maçka halkı adına teşekkür etti. Koçhan, “Hem Atasu Barajı hem de yeni yapılacak olan Karakaya Barajı ile Trabzon’un suyunu karşılayan ilçedir Maçka. Su havzalarında suyun kirlenmemesi için organik tarım yapılması son derece önemlidir. Büyükşehir Belediyemiz zaten her konuda; asfalt konusunda, beton konusunda, organik tarım konusunda bizlere pozitif ayrımcılık yapıyor. İlçemize olan katkılarından ötürü Sayın Gümrükçüoğlu’na teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Trabzon İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cahit Günbay ise konuşmasında bölgedeki organik tarım faaliyetinin geçmişine değindi. Günbay, “Atasu Barajı tamamlandıktan sonra bu havzadaki tarımsal potansiyelin sekteye uğramaması için Bakanlığımızın özellikle bu havzada organik tarım çalışması başlattı. 3 yıl boyunca Bakanlığımız bu projeyi sürdürdü. 2014 yılında projenin sona ermesiyle destekler kesilince Büyükşehir Belediye Başkanımız bu projeyi sürdürmeye devam etti” şeklinde konuştu.

Galyan (Atasu) Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yakup İskender de bölgedeki üreticilere verilen desteğin önemine dikkat çekti. İskender, “Bölgemizde Devletimizin desteği ile organik tarım yapılması, baraj nedeniyle kimyasal gübre kullanmamakta olan üreticilerimizin önemli bir gelir kaybı yaşamasının önüne geçmiştir” diye konuştu.

Bölgede organik tarım gerçekleştiren 207 üreticiye düzenlenen törenle 90 ton organik solucan gübresi ve 116 ton tarım kireç dağıtımı yapıldı. Havzada bulunan ve tarımla iştigal eden üreticileri organik tarıma teşvik etmek amacıyla, organik solucan gübresi, tarım kireci, ücretsiz toprak tahlili ve organik tarım yapmayı kabul eden çiftçilerin Organik Tarım Sertifika ücretleri, Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından karşılanıyor.